Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал ситуацию с возгоранием свалки в местности Черкес-кутан

Глава кабинета министров Дагестана подверг критике организацию работы Минприроды РД в части информирования населения о проводимой работе.

«Считаю, что реакция Минприроды должна была быть более оперативной, вместе с тем плохо ведется работа по информированию населения, люди должны знать, что делается для решения проблемы.

И хочу подчеркнуть, что первоочередная задача профильного ведомства – это профилактика и предупреждение пожаров, а не работа над их тушением», — заявил премьер.

Руководитель Минприроды Александр Зимин сообщил, что на данный момент предпринимаются все необходимые меры для тушения и в данной работе задействованы все ресурсы ведомства, а также администраций Махачкалы и Карабудахкентского района и МЧС по РД.