Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил значимость затронутой главой государства темы развития транспортного коридора «Север — Юг». Это, по словам Президента, откроет новые маршруты для делового сотрудничества с рядом стран Ближнего Востока.

«Дагестан является важным звеном данного транспортного коридора. Мы уже сегодня работаем над задачей, поставленной Президентом страны. Республика Дагестан наращивает связи с прикаспийскими странами. Сегодня мы находимся по поручению главы республики Сергея Меликова с рабочим визитом в Азербайджане, где в том числе работаем над выработкой мер по развитию международного транспортного коридора «Север-Юг».

Это касается создания объектов логистики, сервисных центров на объектах данного транспортного коридора с привлечением бизнеса. Накануне мы провели соответствующую встречу с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Кроме того, совместно с федеральными властями в настоящее время ведется работа по проектированию новой железнодорожной станции «Самур II» на российско-азербайджанской границе в Магарамкентском районе. Это позволит сократить время обработки поездов и увеличить пропускную способность пограничного перехода на юге республики. Участие в развитии международного транспортного коридора является ключевым для наращивания транспортно-логистического и экспортного потенциала Каспийского региона», — отметил Абдулмуслимов.