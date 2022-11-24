Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал итоги пленарного заседания винодельческого форума

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что участие дагестанских предприятий в нем очень важно для республики, потому что виноградарство, виноделие — это бюджетообразующие направления экономики Республики Дагестан. К слову, производители алкогольной продукции уплатили в бюджет республики более 2 млрд рублей акцизного налога.

Отдельно Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул историческую значимость отрасли для региона. Еще много лет назад в Дагестане начинали развивать виноградарство, потому что этому благоприятствуют природно-климатические условия.из собранных в текущем году 268 тысяч тонн винограда на переработку отгружено более 188 тысяч тонн. Некоторые любят называть такие результаты историческим урожаем, — подчеркнул он.

Говоря о других ощутимых показателях отрасли, Абдулмуслимов рассказал, что за последние 10-15 лет в республике увеличились площади под виноградниками, Кроме того, в производство самого винограда стали внедряться новые технологии.

«Так, например, у нас на сегодня в республике более 4 тыс. гектаров виноградников находится под капельным орошением. Здесь действительно используются самые современные технологии, которые есть в мире. Мы уже научились выращивать самые высокотехнологичные сорта винограда, при этом сохранили свои автохтонные, свои собственные сорта — их более 300»,- рассказал он.

Премьер-министр Дагестана поблагодарил за поддержку в развитии отрасли Минсельхоз России. Благодаря финансовым средствам в последние годы удалось существенно нарастить площади виноградников.

Говоря о проблемных вопросах, он заметил, что в регионе имеется проблема с саженцами.

«Сегодня на Форуме было пленарное заседание под руководством вице-премьера Российской Федерации Виктории Валериевны Абрамченко, где выступали учёные, виноградари, представители федеральных министерств и ведомств. Обсуждался и вопрос питомниководства.

В 2000-е годы, когда отрасль виноградарства развивалась меньше, все саженцы привозили с европейских стран.

Сегодня обсуждался вопрос и о качестве этих саженцев. Об этом говорил, например, президент Курчатовского института Михаил Валентинович Ковальчук.

Нам нужны собственные саженцы и, соответственно, питомники. Мы поднимаем этот вопрос на федеральном уровне с 2018 года. Пока единого механизма финансового обеспечения процедуры создания питомников нет, но Республика Дагестан немного «сдвинула ситуацию» и в прошлом году мы в Сулейман-Стальском районе запустили свой питомник. У нас есть инвестор , который получил соотвествующие средства через банки и такой питомник был запущен. В целом нам необходимо порядка 3-3,5 млн саженцев», — сказал он.

Другим важным вопросом в развитии отрасли, как отметил премьер-министр, является переработка. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в Республике Дагестан мощности переработки винограда достигают более 380 тыс.тонн.

«Поэтому весь виноград, который у нас производится в республике, мы легко можем у себя переработать. В последние годы мы проводим модернизацию и запускаем по новому те мощности, которые у нас были законсервированы.