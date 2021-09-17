Абдулмуслим Абдулмуслимов проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Заместитель Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 17 сентября, проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

Вице-премьер проголосовал на избирательном участке №1136, которое находится в здании Центральной библиотеки в Махачкале.

Напомним, что голосование продлится 3 дня, до 19 сентября. Жители региона выбирают депутатов Государственной̆ Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, а также депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и муниципальных депутатов.

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