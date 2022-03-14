Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал владельцев автозаправок снизить розничные цены на топливо на фоне снижения оптовых цен

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к владельцам автозаправочных станций республики о рассмотрении вопроса снижения розничных цен.

Соответствующее заявление он сделал сегодня, 14 марта, на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что обеспечение населения моторным топливом является важнейшим фактором социальной стабильности и влияет на другие секторы экономики.

Премьер-министр региона сообщил, что в стране, по информации Федеральной антимонопольной службы, отмечается снижение оптовых цен на топливо. Вследствие этого создаются предпосылки для снижения розничных цен на моторное топливо.

«По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи за период с 5 марта 2022 года по настоящее время биржевая цена на сжиженный углеводородный газ снизилась с 12 302 до 11 394 руб. за тонну (7,4 %). Аналогичная ситуация наблюдается по всем остальным видам топлива, включая АИ-92 — с 43 206 до 38 389 руб. за тонну (11,1 %), АИ-95 — с 46 501 до 41 759 руб. за тонну (10,1 %) и дизельное топливо – с 49 077 до 45 742 руб. за тонну (6,7 %).

Власти республики рекомендуют владельцам автозаправочных станций придерживаться экономически обоснованных цен с учетом ситуации на оптовом рынке при формировании розничных цен на моторное топливо, в частности на сжиженный углеводородный газ на автозаправочных станциях Республики Дагестан», — заявил он.

Абдулмуслимов поручил министру энергетики и тарифов Республики Дагестан провести необходимые мероприятия по урегулированию ситуации с ценами на рынке моторного топлива, а также продолжить мониторинг цен и качества нефтепродуктов, в том числе с привлечением Росстандарта и контролирующих органов.