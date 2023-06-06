Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал собрать объективную статистику о ситуации с трудовыми ресурсами и занятостью населения в Дагестане

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с министрами и главами городов и районов призвал их прекратить пользоваться недостоверными статистическими данными, не отражающими объективную ситуацию в экономике.

«Мы сталкиваемся с несоответствием численности рабочей силы по данным муниципальных образований республики и отчетными данными Дагестанстата. Дисбаланс данных о численности трудовых ресурсов приводит к ошибочным управленческим решениям и пока не поздно, надо принимать соответствующие меры.

Мне сухие цифры не нужны, мне нужны дороги, ФАПы, нормальные оснащённые сельские больницы. Чем человек, который живет в Курахском районе, хуже жителя проспекта Гамзатова г. Махачкалы? Для меня они одинаковые жители республики. А статистика должна быть объективной! Мурад Низамиевич, непочатый край работы для вашего министерства в данном направлении..!»