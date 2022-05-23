Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал руководителей муниципалитетов ввести допмеры поддержки бизнеса на муниципальном уровне

Речь идёт об отсрочке платежей по аренде госимущества для бизнеса.

С таким заявлением на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов выступил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он отметил, что по поручению Главы РД Сергея Меликова в республике принимаются меры по поддержке субъектов МСП.

«Так, принято распоряжение Правительства Дагестана об отсрочке платежей по аренде государственного имущества республики для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и по земельным участкам, которая предоставляется до 1 января 2023 года.

Муниципальным районам и городским округам РД необходимо рассмотреть возможность принятия аналогичного акта в отношении муниципального имущества. Очень важна обратная связь, которая помогает в индивидуальном порядке отрабатывать возникающие проблемы», — сказал премьер.