Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал максимально эффективно использовать сельхоз земли

Председатель Правительства Дагестана о недопустимости заброшенности земель:

«Крайне недопустимо, нужно изучить истинные причины заброшенности земель и принять меры по их вовлечению в хозяйственный оборот. Если будем и дальше наблюдать такое бесхозное отношение со стороны глав районов к своим землям, мы не сможем решать другие задачи по развитию АПК. Без наведения порядка в земельном вопросе, без обеспечения эффективного использования сельхозугодий, ситуация не изменится», — выразил свою позицию Абдулмуслимов.

Наибольшую долю неиспользуемой пашни он выделил:

▪️Табасаранский — 38,7%,

▪️Курахский — 34,6%,

▪️Гумбетовский — 33,2%,

▪️Каякентский — 30,8%,

▪️Акушинский — 27,5%,

▪️Цунтинский — 24,6%,

▪️Буйнакский — 24,2%