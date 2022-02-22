Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседаниях парламентских фракций

21 февраля в Махачкале состоялись заседания фракций «Единая Россия», «Справедливая России – За правду», «КПРФ».

Ключевым вопросом предстоящей восьмой сессии станет вопрос «О даче согласия для назначения на должность Председателя Правительства Республики Дагестан».

Перед депутатами выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов, кандидат, предложенный на эту должность Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Он ознакомил депутатов с основными направлениями деятельности будущего Правительства.

В рамках подготовки к «правительственному часу» выступил министр образования и науки Яхья Бучаев. Министр рассказал о Годе образования в Дагестане.

Депутаты обсудили внесение изменений в законопроекты и действующие законы. Среди важнейших вопросов, — проекты изменений в законы «Об инвестиционном налоговом кредите в Республике Дагестане», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».