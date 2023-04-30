Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в субботнике в древнем селе Кала-Корейш

Вчера, 29 апреля, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов для участия в субботнике прибыл в село Кала-Корейш Дахадаевского района.

На территории села расположены несколько объектов культурного наследия, среди них: мечеть ХI-ХII веков, мавзолей XVII века и несколько кладбищ.

Чтобы привести в порядок близлежащую местность достопримечательностей республиканского значения сюда приехали около 200 человек: представители органов власти, волонтеры и жители сел района. Вооружившись перчатками, граблями и другим инвентарем они собрали мусор и очистили территорию от зарослей.

«Субботник проводится во всех городах и районах республики. Мы выбрали участок, имеющий историческое значение. Это объекты культурного наследия в древнейшем дагестанском селе Кала-Корейш, популярном у туристов. Очистили территорию от кустарников, зарослей, мусора. Не только провели с пользой время, но и немного окунулись в историю древних поселений Дахадаевского района», — прокомментировал мероприятие глава кабмина Дагестана.