Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в семинар-совещании по вопросу постановки задач в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных»

1 февраля Председатель Правительства Республики Дагестан принял участие в семинар-совещании с главами муниципалитетов республики, которое прошло в ДГУНХ. Мероприятие было посвящено вопросу постановки задач в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

Открывая работу совещания, премьер напомнил, что реализация данной программы началась еще в 2022 году по поручению Главы Дагестана. Данная программа представляет собой создание единой цифровой платформы, которая будет объединять сведения о земле и об объектах недвижимости. Детально о проводимой работе рассказал Заур Эминов. По его словам, намечено четыре основных вектора реализации госпрограммы на территории региона.

«Первое — это наполнение ЕГРН необходимыми сведениями. Второе — создание единой электронной картографической основы Республики Дагестан. Третье — проведение комплексных кадастровых работ и последнее, обследование и анализ имеющихся информационных систем для дальнейшей интеграции с ФГИС «Единая цифровая платформа » НСПД»», — отметил Эминов.

Подводя итоги семинара, Абдулмуслимов рекомендовал главам муниципалитетов завершить деятельность по внесению в систему пространственных данных сведений об актуальных границах населенных пунктов и границах территориальных зон.