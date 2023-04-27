Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в патриотической акции «Вахта Памяти»

Сегодня, 27 апреля, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в масштабной патриотической Республиканской акции «Вахта Памяти», посвященной 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 80-ой годовщине завершения битвы за Кавказ.

Участниками мероприятия также стали активисты молодежных общественных движений, учащиеся образовательных учреждений, кадеты, представители Правительства Республики Дагестан и Администрации города Махачкалы.

Акция стартовала на центральной площади столицы республики. В сопровождении военного оркестра процессия направилась от площади до парка имени Ленинского комсомола к памятнику Воину-освободителю, где состоялось возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.

Далее в парке прошел торжественный митинг, в ходе которого премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов и другие почетные гости поприветствовали участников мероприятия. В своей речи глава кабмина отметил, что акция «Вахта Памяти» проходит в Дагестане ежегодно, как и на всей территории России.

«Более 40 тысяч поисковиков в разных регионах нашей страны ежегодно заступают на «Вахту памяти». Эта патриотическая акция объединяет множество поисковых клубов, которые метр за метром исследуют места боевых действий Великой Отечественной войны с целью увековечивания памяти солдат, погибших при защите Отечества.

Патриотизм, готовность к защите Родины является самым крепким фундаментом нашего будущего. Особенно важно это в наши дни, когда идет специальная военная операция и наша страна борется с фашистской нечистью, попытками переписать историю, оправдать кровавых убийц времен Великой Отечественной войны, навязать мировому сообществу однополярный мир», — подчеркнул премьер.

В свою очередь, председатель Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Магарам Алиджанов добавил, что память о погибших воинах хранится, пока потомки вспоминают и чтят их.

«Мы помним 180 тысяч дагестанцев, которые сражались в годы Великой Отечественной войны, освобождая нашу страну. Мы помним тех дагестанцев, которые воевали в Афганистане, мы помним тех дагестанцев, которые дали отпор международным бандформированиям, вторгшимся на нашу территорию в 1999 году, мы знаем о тех дагестанцах, которые сейчас, выполняя специальную военную операцию, находятся на Донбассе. Все это наша память. Мы склоняем голову перед теми, кто защищал нашу Родину во все времена. Пока в нашей памяти — они все живые», — произнёс Алиджанов.

В ходе митинга слово также было предоставлено участнику СВО Зиявутдину Абдулаеву. Он отметил, что акция «Вахта Памяти» напоминает современникам, какой высокой ценой была добыта победа нашими отцами и дедами, и прадедами.

«Сейчас эстафету мужества приняли на себя жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, и мы граждане Российской Федерации не должны были остаться в стороне. И мы не остались – мы плечом к плечу с донбасским народом защищаем свободу, защищаем путь самоопределения. Мы делаем все, чтобы не было этой чумы, не было фашизма и нацизма», — заявил Абдулаев.

В свою очередь, юный активист движения ТОКС Арслан Кахриманов, говоря об участниках специальной военной операции, отметил, что вне зависимости от того, имеют они награды или нет — они все для герои для своей страны.

Арслан Кахриманов также рассказал, что по инициативе Главы РД Сергея Меликова токсовцы начали работу по сбору информации об участниках и героях специальной военной операции.

«Собрать и сохранить информацию о героях СВО, участниках. Вне зависимости от того, имеют они награды или нет — они все для нас герои! Записать рассказы и истории, истинную правду из первых уст», — озвучил активист задачу, которая была поставлена главой региона.

После официальной части все участники митинга возложили цветы к портретам воинов на Аллее Героев.