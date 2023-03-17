Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в открытии таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов с рабочей поездкой посетил Азербайджанскую республику. В рамках визита он принял участие в официальном открытии таможенного пункта пропуска «Ханоба» на азербайджано-российской границе.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и другие официальные лица.

Решение о реконструкции таможенного поста «Ханоба» было принято в целях снижения пропускной нагрузки таможенного поста «Самур».

Новый, оснащенный современным оборудованием пропускной пункт позволит ускорить грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север – Юг», упростить процедуры пересечения границы, полностью устранить случаи скопления и очереди транспортных средств на азербайджано-российской границе. Запуск объекта позволит пропускать дополнительно до тысячи грузовых автомобилей в день.