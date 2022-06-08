Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в открытии мини-футбольного поля в Кизлярском районе

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в открытии футбольного поля в селе Цветковка Кизлярского района. После перерезания красной ленты, Абдулмуслимов выступил с приветственной речью.

Абдулмуслимов отметил, что открытие пусть и небольших спортивных объектов в сёлах — это возможность для местной молодёжи развивать себя, заполнять свой досуг. И таких объектов в Республике Дагестан становится больше.

«Сегодня очень приятный день, когда мы открываем очередной социальный объект — футбольное поле. Я поздравляю жителей села Цветковка с этим событием и передаю большой привет и поздравления от имени Главы республики Сергея Меликова.

Самое главное, чтобы наши дети в свободное от учебы время занимались полезными делами, спортом. Именно с этой целью в Российской Федерации реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря этой и другим программам социально-экономического развития сельской местности в нашей республике были построены и запущены десятки фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских учреждений, десятки школ и спортивных объектов. Все это делается для создания комфортных условий, как для взрослого населения, так для подрастающего поколения», — подчеркнул Абдулмуслимов.

Общая площадь футбольного поля составляет 2079 квадратных метров. Плоскостное спортивное сооружение построено в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годы».