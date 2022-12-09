Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в мероприятиях ко Дню героев Отечества

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню героев Отечества. Он возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» в Избербаше и к мемориалу братьев Нурбагандовых в Избербаше.

«Мы чтим память о них, они навсегда в наших сердцах. На таких примерах учится наше подрастающее поколение. Фраза Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» — это великие слова, это слова героя. У него были лишь доли секунды, чтобы принять решение, и в его душе была сила духа», — прокомментировал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Продолжились памятные мероприятия в здании администрации города, где была организована патриотическая акция «Помним! Славим! Гордимся».

Абдулмуслим Абдулмуслимов почтил память погибших в ходе специальной военной операции избербашцев, после чего принял участие в торжественном мероприятии, куда были приглашены родные и близкие погибших.