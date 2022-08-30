Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в федеральном совещании о готовности школ

При участии Абдулмуслима Аблулмуслимова состоялось совещание по вопросам готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году. Совещание состоялось в режиме ВКС под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

1 сентября новый учебный год начнётся для более семнадцати миллионов школьников и свыше семи миллионов дошкольников. Об этом в рамках совещания сообщила Татьяна Голикова.

По словам заместителя Председателя Правительства России, к началу нового учебного года создано более ста тысяч новых мест в школах страны, а в детских садах более 26 тысяч мест. Эти мероприятия позволили сократить количество школьников обучающихся в третьей смене почти на две с половиной тысячи. Вопрос ликвидации трехсменного режима обучения затронул в своём докладе и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Примечательно, что в Дагестане 1 сентября свои двери для учеников откроют в общей сложности более двух с половиной тысяч школ. В них за парты сядут почти полмиллиона детей. В их числе пятьдесят пять тысяч первоклашек.