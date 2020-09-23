Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в экономическом форуме «ЭЛИСТА-2020»

Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в открытии экономического форума «ЭЛИСТА-2020». Форум приурочен к вековому юбилею калмыцкой автономии, 155-летию Элисты и 580-летию эпоса «Джангар».

На одной площадке собрались представители органов власти: федеральной и региональной. Руководители крупных бизнес-проектов приехали на встречу, чтобы обсудить новые инвестпроекты на территории республики.

С приветственной речью выступил Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Он назвал форум местом, где рождаются новые идеи для развития республики.