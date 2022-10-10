Политика

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял ряд кадровых решений

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Председатель Правительства РД подписал распоряжения о назначении:

Так, Вагабова Малика Вагабовича назначили первым заместителем председателя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД;

Ахмедова Ахмеда Магомедалиевича — заместителем председателя Комитета — начальником отдела развития виноградарства и виноградного питомниководства Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД;

Мирзеханова Насира Салманхановича — первым заместителем председателя Комитета по рыбному хозяйству РД;

Шамхалову Хадижат Мугарамовну — заместителем председателя Комитета по рыбному хозяйству РД.

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