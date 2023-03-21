Политика

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял ряд кадровых решений

Оставить комментарий

Соответствующие распоряжения Председателя Правительства опубликованы на сайте Правительства РД.

На должности назначены:

1. Гончаренко Елена Анатольевна первым заместителем руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

2. Омаров Хаджимурад Омарович — заместителем министра промышленности и торговли Республики Дагестан

3. Исрапилов Хаджимурад Артурович — первым заместителем министра промышленности и торговли Республики Дагестан

4. Магомедов Гаджимурад Мусаевич -заместителем министра образования и науки Республики Дагестан

5. Далгатова Аида Османгаджиевна — первым заместителем министра образования и науки Республики Дагестан

6. Ахмедов Адильхан Жамалханович — первым заместителем министра экономики и территориального развития Республики Дагестан

7. Мирзаев Рамазан Магомедович — заместителем министра экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Также читают:

Руслан Луговой: «Встреча Сергея Меликова и Ильхама...
Султан Хамзаев назвал «моральным свинством» выступ...
Гасан Османов: "Прямая линия Главы РД поможет обра...
Дагестанский Каспийск станет одним из привлекатель...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *