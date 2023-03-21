Абдулмуслим Абдулмуслимов принял ряд кадровых решений

Соответствующие распоряжения Председателя Правительства опубликованы на сайте Правительства РД.
На должности назначены:
1. Гончаренко Елена Анатольевна— первым заместителем руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан
2. Омаров Хаджимурад Омарович — заместителем министра промышленности и торговли Республики Дагестан
3. Исрапилов Хаджимурад Артурович — первым заместителем министра промышленности и торговли Республики Дагестан
4. Магомедов Гаджимурад Мусаевич -заместителем министра образования и науки Республики Дагестан
5. Далгатова Аида Османгаджиевна — первым заместителем министра образования и науки Республики Дагестан
6. Ахмедов Адильхан Жамалханович — первым заместителем министра экономики и территориального развития Республики Дагестан
7. Мирзаев Рамазан Магомедович — заместителем министра экономики и территориального развития Республики Дагестан.