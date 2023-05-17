Абдулмуслим Абдулмуслимов прибыл на вечер памяти Хизгила Авшалумова

Глава кабмина Дагестана в Театре поэзии в Махачкале, где проходит мероприятие, встретила дочь поэта — общественный помощник Главы РД Людмила Авшалумова.

Со дня рождения народного писателя Дагестана, поэта и прозаика, лауреата премии им. С. Стальского, заслуженного работника культуры РСФСР Хизгила Авшалумова в этом году исполняется 110 лет.

Помимо творческой деятельности, Хизгил Давидович увлекался и научной. В результате его труда на свет появились русско-татский словарь и сборник татского фольклора.