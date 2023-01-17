Политика

Абдулмуслим Абдулмуслимов представил новоназначенного начальника Управления Правительства РД по вопросам переселения

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17 января Председатель Правительства Республики Дагестан представил нового начальника Управления Правительства РД по вопросам переселения. Им стал Магомед-Гаджи Айдиев.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поставил перед Айдиевым задачу продолжить темпы работы, которые Управление показывает последние два года.

Айдиев, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность в том, что Управление приложит все усилия для успешной работы.

Напомним, ранее Магомед-Гаджи Айдиев занимал пост главы Новолакского района.

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