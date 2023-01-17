Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Митруда Дагестана нового министра

Указ о назначении Мурада Казиева на должность министра труда и социального развития РД глава республики Сергей Меликов подписал накануне. Другим Указом он назначил бывшего руководителя министерства Абдурахмана Махмудова на пост вице-премьера.

«Работа министерства ему известна. Он имеет большой опыт решения сложных вопросов. Уверен, что он хорошо осознает серьезность стоящих перед ним и коллективом задач. Надо приложить все усилия, чтобы их выполнить», — сказал Председатель Правительства РД.

Он также отметил, что во многом благодаря роли Мурада Казиева удалось сохранить социальную стабильность и обеспечить реализацию мер социальной поддержки, которые предоставлены более 1 млн человек.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также подчеркнул успешную работу Абдурахмана Махмудова, который за короткий период смог правильно выстроить работу Минтруда.