Политика

Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу Министерства транспорта нового министра 

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Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов представил коллективу нового министра транспорта Джамбулата Салавова и курирующего отрасль заместителя Председателя Правительства Ризвана Газимагомедова.

Указом Главы РД от 27 февраля 2022 года №39 Салавов Джамбулат Шапиевич назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. В 2012 году он окончил Московский автомобильно–дорожный государственный технический университет», работал гендиректором ОАО «Хасавюртовское Управление автомобильных дорог» г. Хасавюрт; до последнего назначения возглавлял Хасавюртовский район.

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