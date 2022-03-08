Абдулмуслим Абдулмуслимов предостерёг предпринимателей от наживательства на земляках

7 марта Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с бизнес-сообществом республики, где обсудил реализацию предпринимательской деятельности в сложившейся социальной, экономической, политической ситуации. Были озвучены меры поддержки бизнеса, а также повышение цен.

Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал бизнесменов не поднимать цены на товары первой необходимости с заботой об экономически незащищённых гражданах Дагестана и необходимости сплоченности в преодолении тяжёлого периода.