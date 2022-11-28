Капитальный ремонт школ

Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил при капремонте школ предусмотреть музейные пространства

Оставить комментарий

Говоря о планах по капремонту школ на 2023 год и с учетом опыта текущего года, премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что для учителей и учащихся необходимо создать комфортную и современную образовательную среду.

Проведение масштабных ремонтных работ в школе является важнейшим этапом обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса, указал он.

“Важно, чтобы при капремонте создавались и музейные пространства. Это могут быть и отдельные пространства, и оформленные фойе. В школах должны появиться не только новые стены, но и новое содержание», — сказал он.

Также читают:

В 6 школах в Табасаранском районе капитальный ремо...
На 1 ноября 2022 года в 16 муниципалитетах Дагеста...
Глава Ахтынского района встретился с женами и роди...
БицIи шиниккварин духттур

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.