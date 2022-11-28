Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил при капремонте школ предусмотреть музейные пространства

Говоря о планах по капремонту школ на 2023 год и с учетом опыта текущего года, премьер-министр Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что для учителей и учащихся необходимо создать комфортную и современную образовательную среду.

Проведение масштабных ремонтных работ в школе является важнейшим этапом обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса, указал он.

“Важно, чтобы при капремонте создавались и музейные пространства. Это могут быть и отдельные пространства, и оформленные фойе. В школах должны появиться не только новые стены, но и новое содержание», — сказал он.