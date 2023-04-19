Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Правительство подготовит план по исполнению каждого поручения из Послания Главы Дагестана»

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал Послание Главы Дагестана Сергея Меликова Народному Собранию республики, которое состоялось сегодня, 19 апреля, в большом зале Дома Дружбы в Махачкале.

В частности, Абдулмуслим Абдулмуслимов, сказал:

«Во-первых, хочу поздравить Сергея Алимовича с таким объективным Посланием, в котором была отражена деятельность всего руководства Республики Дагестан, всех органов исполнительной власти. Оно было выстроено в соответствии с теми задачами, которые Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед всем российским государством.

Это был подробный анализ ситуации, были обозначены проблемы и даны соответствующие поручения Правительству республики. Были рекомендации подразделениям федеральных органов исполнительной власти, а также местным органам власти. Отдельное обращение было и к общественности Республики Дагестан.

Хотел бы обстоятельно прокомментировать несколько ключевых тем, отраженных в Послании Главы республики.

Про обеспечение безопасности

Одно из первых, на что обратил внимание Глава республики, — это обеспечение безопасности нашего государства. Он отметил активное участие наших ребят в специальной военной операции.

Также Главой было сказано о той работе, которая проводится всем населением республики, органами исполнительной власти по обеспечению гуманитарной помощи не только военнослужащим, но и жителям наших новых 4 территорий Российской Федерации. По объему оказываемой гуманитарной помощи наша республика занимает одно из лидирующих позиций, это говорит о том, что у нашего дагестанского народа есть внутренний героический дух. И когда надо будет жизнь отдать за наше государство, за нашу Родину, за нашу землю, любой дагестанец вне зависимости от возраста, пола, национальности и вероисповедания, будет готов к этому, потому что это генетически заложено в наших дагестанцах. И поэтому в своем выступлении Сергей Алимович уделил этой теме особое внимание.

Конечно, было очень много поручений и посылов в адрес Правительства РД, касающихся развития экономики.

О поручениях Главы РД в сфере промышленности и АПК

Что касается поручений по развитию промышленной отрасли, Глава республики обратил внимание, что нам надо наращивать промышленный потенциал. В последние 2-3 года у нас наметилась положительная тенденция, — индекс развития промышленности у нас за прошлый год составляет 108%.

Постоянная динамика наблюдается и в развитии агропромышленного сектора. Это отдельно подчеркнул Глава республики. Потому что, во-первых, у нас аграрная республика, во-вторых — в валовом региональном продукте 20-21% составляет продукция сельского хозяйства. Сергеем Алимовичем было обращено внимание и поставлена перед нами задача по увеличению площадей под посевы, чтобы наша земля «не гуляла». Мы будем работать над исполнением поручений по развитию переработки, потому что перерабатывающая промышленность пока у нас развита недостаточно. Да, за последние несколько лет открыты десятки перерабатывающих цехов – это переработка животноводческой и растениеводческой продукции, ежегодно открываем десятки подобных малых предприятий.

Правительством Дагестана будут приняты незамедлительные меры, чтобы увеличить переработку нашей продукции. Кроме того, это решит задачу по обеспечению продовольственной безопасности нашего региона. Также важно, чтобы и сам аграрный сектор вносил вклад в доходную часть бюджета, в частности, чтобы НДС оставался у нас в республике, и регион не был «сырьевым придатком».

Одной из тем, которую затронул Глава республики, является самообеспеченность Дагестана по всем направлениям жизнедеятельности. У нас должна быть своя сырьевая база, свое производство, где его нет, — мы должны возродить.

Приведу положительный пример. Если 3-4 года назад на территории Республики Дагестан, где производилось 90-100 тыс. тонн риса, не было ни одного перерабатывающего завода, то за последние 2-3 года мы запустили 4 предприятия, которые считаются высокотехнологичными, аналогов которым в России очень мало. Если у нас есть сырьевая база, то должна быть и переработка, а если будет переработка, то должна быть реализация, и к ней правильно построенная логистика.

О поручениях Главы РД в сфере строительства

Сергей Алимович сделал посыл по улучшению ситуации в строительном комплексе региона, потому что за последнее десятилетие у нас строительство велось, надо признать, хаотично. Не было единого плана застройки территории. Поэтому мне здесь очень нравится принципиальная позиция Сергея Алимовича к незаконному строительству. Также надо признать, что для решения проблем в этой сфере за последние 2,5 года сделаны серьезные шаги. Проведена полная инвентаризация незаконных построек, которые находятся в республике. В прошлом году у нас работала соответствующая комиссия, выявлены объекты незавершенного строительства, которые можно достроить и ввести в строй.

Очень много вопросов по выделению земельных участков под строительство социальных объектов, потому что во многих муниципалитетах их возводят на территориях, которые совершенно не готовы в инфраструктурном плане. Это и заболоченные места, и места, где проходят электрические провода с высокой напряжённостью, иные газо-, нефтепроводы. Поэтому в данном направлении Главой республики перед нами поставлена конкретная задача, чтобы впредь выдача разрешений на строительство проводилась муниципалитетами с согласованием со всеми профильными органами исполнительной власти, чтобы в последующем нам не приходилось приостанавливать эту стройку.

О поручениях Главы РД в части подготовки квалифицированных кадров

Следующее направление, по которому Сергей Алимович дал соответствующее поручение, это подготовка рабочих кадров. Мы потеряли статус «профтехучилищ» сегодня. К примеру, мы были на полях ООО «Полоса», руководитель там – агроном-уроженец Краснодарского края, потому что в Дагестане практически нет квалифицированных агрономов. Такая же проблема с трактористами, механизаторами, специалистами других отраслей.

Министерством образования и науки Дагестана будет разрабатываться план мероприятий, стратегия на ближайший период в целях увеличения количества выпускаемых востребованных рабочих специалистов для промышленной, сельскохозяйственной, строительной и других сфер.

О поручениях Главы РД в сфере транспортного комплекса

В Республике Дагестан сегодня строится десятки школ, садиков, ремонтируются и строятся медицинские учреждения, прокладывается сотни километров автодорог.

Мы сейчас будет поднимать вопрос перевода на четырехполосное движение. Мы с Сергеем Алимовичем этот вопрос обсуждали, сегодня, изучая нынешнюю ситуацию, и с учетом того, что есть установка Президента РФ Владимира Путина развивать транспортный коридор Север-Юг, в этом задействованы все федеральные органы исполнительной власти. Мы планируем поднять вопрос перевода на четырехполосное движение участка автодороги Махачкала-Астрахань до Кочубея. Мы провели анализ, который показал, что добрая половина автомашин, осуществляющих международные перевозки товаров, едет по дороге «Махачкала-Астрахань», где организовано двухполосное движение. Если мы сумеем в последующие годы запустить четырехполосное движение, это станет не только шагом к развитию инфраструктуры, но еще даст новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет, и в целом положительно повлияет на развитие территорий. Например, Бабаюртовский и Кизлярский, Тарумовский районы, район Кочубея, — там ранее, кроме животноводства и сельского хозяйства, мало что развивалось. А если мы пропустим транспортный коридор через данные районы, разгрузим трассу «Кавказ».

Владимир Владимирович Путин акцентирует внимание на транспортном коридоре «Север-Юг», Сергей Алимович отдельное внимание уделил в своем Послании именно этому вопросу и дал нам соответствующие поручения.

О поручениях Главы РД в сфере туризма

Что касается иных направлений – спорта, культуры, туризма – они неплохо развиваются. По туризму мы получили отдельную установку, потому что в текущем году мы ожидаем рост турпотока, и замечаем такую тенденцию уже сейчас – в апреле. Сергей Алимович подчеркнул, что прежде всего туризма построен на гостеприимстве нашего дагестанского народа, но параллельно с этим мы должны и соответствующие условия предоставить для туристов – транспорт, качественный сервис, питание. И это тоже новые рабочие места и развитие инфраструктуры. Министр по туризму у нас креативный, обращает внимание на нужные направления. Перед Минтуризма Дагестана ставится задача вывести из тени эту отрасль.

О поручениях Главы РД по увеличению доходной части бюджета

Еще хочу отметить, что месяц назад мы с Сергеем Алимовичем говорили о необходимости увеличения налогооблагаемой базы, выведении бизнеса из тени. Сергей Алимович поручил создать 5 зональных рабочих групп, которые будут планомерно заниматься этими вопросами, работать над повышением налоговых доходов бюджета. В составе – представители всех заинтересованных ведомств. Я и сам лично буду посещать муниципалитеты, следить, как работают члены рабочих групп. Ежемесячно будем давать оценку эффективности работы каждой группы.

Сергей Алимович обратил внимание, конечно, и на духовно-нравственные ценности. Именно в нынешнее время, когда защита интересов нашего государства ставится во главу угла в деятельности всех ветвей власти. Это очень важная тема для нас.

В целом все посылы, которые адресованы Правительству республики, будут проанализированы, и в ближайшие дни мы по каждому из этих вопросов подготовим отдельный план, определим ответственные лица, сроки исполнения и форму доклада. У нас такой стиль работы, — чтобы был результат. Я еще раз поздравляю Сергея Алимовича с таким хорошим выступлением, Правительство будет работать над исполнением всех поручений, озвученных в Послании».