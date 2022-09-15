Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей региона с Днем единства народов Дагестана

«Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю вас с одним из самых значимых республиканских праздников – с Днем единства народов Дагестана!

Этот праздник символизирует исторические корни единения нашего народа, межнациональный мир, братскую дружбу, духовное и культурное развитие. Сплоченность многонационального дагестанского народа, его духовное единение являются важными составляющими успешного развития и благополучия нашей республики.

В этот день мы особенно ясно осознаем себя частью единого и сильного Дагестана, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, огромный культурный, экономический и человеческий потенциал.

В нашей республике веками живут в мире, согласии и добрососедстве представители разных национальностей. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, общественных отношений.

Желаю всем жителям Дагестана здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях во имя процветания Дагестана!» — обратился Абдулмуслим Абдулмуслимов.