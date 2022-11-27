Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил женщин Дагестана с Днём матери

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанских женщин с Днём матери.
«Уважаемые женщины!
Дорогие мамы и бабушки! От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Всё в мире начинается с мамы. Она опора для каждого, самый близкий и родной человек.
Как бы ни звучало слово «мама» на разных языках мира, от него одинаково веет добротой и любовью. От колыбели и до седин материнская любовь согревает и поддерживает нас, помогает выстоять в любых обстоятельствах, делает нас сильными.
Дорогие мамы, бабушки! Вы храните семейные и нравственные ценности нашего народа, учите детей трудолюбию, уважению к старшим, заботе о родной республике и своей стране.
Быть матерью, воспитывать детей, учить добру – это не только большое счастье, но и большая работа. Спасибо за ваше терпение и ответственность!
От всей души желаю вам счастья, здоровья, достатка и благополучия в семьях. Пусть ваши дети дарят вам заботу и внимание, радуют своими успехами и достижениями!», — говорится в поздравлении главы кабмина.