Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветеринаров Дагестана с профессиональным праздником

«Уважаемые работники ветеринарной службы!Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем ветеринарного работника!

Профессия ветеринарного работника — одна из самых гуманных и благородных. На эту специальность людей приводит призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не бывает. Ваши глубокие, многогранные знания и опыт помогают решать важные задачи по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Республики Дагестан.

Своим каждодневным трудом вы вносите весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Дагестана, укрепление продовольственной безопасности региона. Во многом от вашей добросовестной работы зависит, насколько эффективно будет развиваться животноводство в республике, как будут реализовываться его новые возможности.

Ваш профессиональный праздник — это возможность подвести итоги, наметить перспективы, высказать слова благодарности и уважения опытным, заслуженным работникам и отметить молодых.

Желаю всем работникам ветеринарной службы доброго здоровья, благополучия и новых успехов в работе!» — говорится в поздравительной телеграмме Председателя Правительства РД.