Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником!

Председатель Правительства Республики Дагестан поздравил учителей Дагестана с профессиональным праздником. Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что учитель — это высокое звание, ведь именно с него начинается строительство будущего, который в своём труде прививает ценности, которые будут на протяжении всей жизни помогать детям делать правильный выбор.

«Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и к людям формируются этические, эстетические представления и ориентиры детей, и в полной мере раскрываются и реализуются их способности», — сказал премьер. В своём поздравлении Председатель Правительства Республики Дагестан выразил особенную благодарность ветеранам педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений юных дагестанцев. «От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого доброго! «, — заключил премьер.