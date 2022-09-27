Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников туристической отрасли Дагестана с Всемирным днем туризма

«Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма — день одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных отраслей в нашей республике. Это важная сфера, стимулирующая развитие и других направлений экономики — строительства, торговли, сельского хозяйства, связи, транспорта и многих других.

Все знают, что любое путешествие — это отличный способ узнать окружающий мир, глубже изучить культуру и историю своей страны. Приятно отметить, что сегодня туризм в республике развивается быстрыми темпами: строятся новые объекты, улучшается инфраструктура, появляются новые маршруты, а спрос на отдых в регионе постоянно растет. Об этом свидетельствует устойчивый рост туристского потока в регион. Надеюсь, эта тенденция развития туриндустрии в Дагестане сохранится на протяжении многих лет.

Безусловно, улучшение турпродукта — заслуга каждого представителя туристического сообщества.

Я очень благодарен всем работникам туристической сферы за ежедневный труд и высокий профессионализм. Желаю вам счастья, успехов, плодотворной деятельности, а всем гостям нашей прекрасной республики — приятного и насыщенного отдыха и ярких впечатлений», — говорится в поздравлении Председателя Правительства РД.