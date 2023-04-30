Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников противопожарной службы с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем пожарной охраны России!

Сегодня пожарная охрана России отмечает свое 374-летие. За эти годы она изменялась, реформировалась и совершенствовалась. Но смысл работы пожарных остается неизменным — предупреждение и тушение пожаров, спасение людей и имущества от огня.

Сегодня противопожарная служба — это мощная, оснащенная современной техникой и средствами спасения, хорошо отлаженная система оперативного реагирования, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.

Отвага, мужество, величайшая сила духа, готовность к самопожертвованию во имя спасения людей — эти качества отличают тех, кто выбрал для себя сложную и ответственную профессию пожарного.

Огнеборцы республики завоевали высокий авторитет и заслуженное уважение в обществе. Ваш опыт, высокий профессионализм, дисциплинированность являются гарантией выполнения сложных задач и безупречного исполнения служебного долга.

Уверен, вы и впредь будете оперативно решать поставленные задачи, отдавая все свои силы и знания благородному делу предупреждения и тушения пожаров, сохранения жизни людей и имущества от огня.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, силы духа, новых успехов в профессиональной деятельности на благо Дагестана и России!», — говорится в тексте поздравления Абдулмуслима Абдулмуслимова.