Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников отрасли связи с Днем радио

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил связистов с Днем радио.

«Поздравляю работников и ветеранов всех отраслей связи с профессиональным праздником – Днем радио!

Связь остается одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, перемены в которой влияют на экономику и социальную и духовно-культурную сферу, повышению качества жизни каждого жителя республики.

Сегодня специалисты отрасли последовательно решают задачи распространения в Республике Дагестан новых технологий, модернизации оборудования, его устойчивого функционирования в отдаленных населенных пунктах.

Обеспечивая бесперебойную связь со всеми населенными пунктами республики, вы способствуете укреплению деловых контактов и связей между людьми, информированию населения.

Уверен, что ваши профессионализм и компетентность, стремление к самосовершенствованию и желание идти в ногу со временем обеспечат высокие стандарты отечественного радиовещания и связи.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, чей труд и опыт заложены в основу отраслей связи в Дагестане и Российской Федерации в целом.

Выражаю вам искреннюю признательность за высокое профессиональное мастерство, полную самоотдачу и преданность своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашей деятельности на благо Дагестана и России», — говорится в поздравлении Председателя Правительства РД

Абдулмуслима Абдулмуслимова.