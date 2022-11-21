Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников налоговых органов России с профессиональным праздником

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников налоговых органов Российской Федерации с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов РФ.

«Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

В настоящих условиях эффективная работа налоговой службы играет важное значение для социально-экономического развития нашей республики. Своевременное и полное поступление налогов в бюджет позволяет увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы, строить дороги, коммуникации, благоустраивать территорию, что способствует повышению уровня и качества жизни населения.

В последние годы благодаря деятельности по инвентаризации объектов налогообложения, регистрации имущества и субъектов предпринимательства в республиканском бюджете увеличиваются объемы налоговых и неналоговых доходов. Вводятся удобные налоговые режимы для самозанятых граждан.

Это показывает, что грамотные действия налоговых органов могут обеспечить Дагестан дополнительными возможностями для реализации собственного созидательного потенциала.

Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах республики.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов на благо Дагестана», — говорится в поздравлении премьер-министра Абдулмуслимова.