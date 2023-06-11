Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников легкой промышленности Дагестана с профессиональным праздником.

«Уважаемые ветераны и работники текстильной и легкой промышленности Республики Дагестан! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Легкая промышленность в Дагестане играет важную роль в развитии экономики современного Дагестана, является связующей нитью между текстильной, швейной, шерстеперерабатывающей и обувной отраслями, а также производством дагестанских ковров.

В настоящее время в республике имеется достаточный потенциал по выпуску товаров легкой и текстильной промышленности, который насчитывает порядка 500 предприятий, на которых занято 14 тысяч человек.

Сохраняя лучшие традиции, вы производите конкурентоспособную продукцию, наращиваете производственные объемы и мощности.

Отрадно, что дагестанские предприятия легкой промышленности в условиях специальной военной операции в короткие сроки перестроили работу и освоили производство товаров для военнослужащих.

Выражаю благодарность за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли! Пусть дело, которому вы отдаете свои силы, опыт и знания, приносит вам радость и новые профессиональные достижения!

Желаю здоровья, удачи, процветания и успехов в реализации новых проектов», — говорится в поздравлении Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.