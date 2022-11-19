Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил сотрудников вузов с профессиональным праздником – Днём преподавателя высшей школы.

«Дорогие друзья, уважаемые преподаватели! От всей души поздравляю вас с этим профессиональным праздником!

Этот праздник, отмечаемый в день рождения великого русского ученого, одного из основателей первого в стране университета – Михаила Ломоносова, символизирует общественную значимость созидательного труда многомиллионного коллектива ученых и педагогов.

Быть преподавателем – это ответственность, потому что от вас во многом зависит дальнейшая судьба студентов, уровень их профессионализма. На протяжении всей профессиональной жизни преподавателю необходимо постоянно совершенствовать, приумножать свои знания и оттачивать свое мастерство.

Ежедневно вы занимаетесь научной деятельностью и вносите огромный вклад в социально-экономическое развитие Дагестана и всей страны.

Пусть в вашей работе всегда будет место творчеству, вдохновению, энергичности и оптимизму.

Уважаемые преподаватели! Искренне благодарю за ваш труд, терпение и мудрость!

Желаю больших научных и творческих достижений, профессионального роста, неизменного удовлетворения от преподавательской деятельности, талантливых и трудолюбивых студентов, благополучия и крепкого здоровья!», — говорится в поздравительной телеграмме главы кабмина.

С уважением, Председатель Правительства Республики Дагестан А.М.Абдулмуслимов.