Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил православных христиан Дагестана с Рождеством Христовым

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил православных жителей республики с Рождеством.

«Уважаемые православные Республики Дагестан! Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник наполняет сердца верующих крепкой верой, дарит духовную радость, объединяет людей, учит быть милосердными и терпимыми.

В Дагестане религиозные праздники близки последователям разных вероисповеданий. Во все времена вера и духовность объединяли наш народ, помогали преодолеть самые тяжелые испытания, сохранить ценности и традиции.

Православная община Дагестана в тесном взаимодействии с представителями других конфессий вносит значительный вклад в единение народов республики, сохранение гражданского мира и согласия в дагестанском обществе.

Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом счастье и радость!

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, добра и всех благ!» — говорится в поздравительной речи главы кабмина РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.