Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил министра внутренних дел Дагестана с днем рождения

«Уважаемый Абдурашид Магомедович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, обеспечивать их безопасность — не просто работа. Это призвание для сильных духом и мужественных людей, настоящих патриотов. И Ваша жизнь — пример верности долгу и искренней любви к Отечеству.

Хочу выразить Вам благодарность за годы совместной службы в очень непростое для нашей республики время. Тогда перед подразделением, в котором я работал, стояли задачи как по выявлению налоговых и экономических преступлений, так и по пресечению финансирования терроризма и различных мошеннических схем, основанных на вымогательстве.

При Вашем непосредственном участии в решении этих задач, Абдурашид Магомедович, нам удалось достичь значительных результатов в пресечении подобных преступлений.

И сегодня под вашим руководством МВД по Республике Дагестане продолжает демонстрировать высокие результаты оперативно-служебной деятельности.

Уверен, что Ваш профессионализм, многолетний опыт работы и дальше будут способствовать выполнению важных государственных задач.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в служебной деятельности», — говорится в поздравлении Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.