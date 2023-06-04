Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил мелиораторов Дагестана с профессиональным праздником

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил мелиораторов республики с профессиональным праздником.

«Уважаемые мелиораторы и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем мелиоратора! Начатые в 20-х годах прошлого столетия широкомасштабные работы заложили фундаментальные основы развития мелиорации земель и водного хозяйства в республике, позволившие ввести в эксплуатацию более 380 тыс. гектаров высокопродуктивных орошаемых земель, значительно улучшить качественное состояние сельскохозяйственных угодий.

Благодаря вашему каждодневному нелегкому труду обеспечиваются сохранение и улучшение мелиоративных фондов, подача воды для ведения сельскохозяйственного производства и снабжения населения, отвод избыточной влаги с полей, безопасность и надежная эксплуатация гидротехнических сооружений при чрезвычайных ситуациях.

Сегодня мелиорация – одно из приоритетных направлений аграрного сектора. Принимая во внимание, что дальнейшее развитие сельского хозяйства в первую очередь зависит от состояния мелиоративного комплекса, необходимо продолжить курс на повышение эффективности использования мелиоративных систем и имеющихся орошаемых площадей.

Уверен, что работники отрасли мелиорации и впредь будут вносить значительный вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства республики и повышение качества жизни населения.

Желаю вам мира и благополучия, дальнейших успехов в деятельности на благо Дагестана и России!’, — говорится в поздравлении главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.