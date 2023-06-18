Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил медработников Дагестана с профессиональным праздником

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил медицинских работников республики с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники и ветераны системы здравоохранения Республики Дагестан!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Ваше дело — одно из самых ответственных, ведь медицинским работником может стать только сильный духом человек. Вы всегда готовы придти на помощь.

За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в больнице круглосуточные дежурства без сна и отдыха.

Низкий поклон вам, бесконечная благодарность за ваш труд и преданность профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов в вашем благородном деле!», — пожелал Абдулмуслим Абдулмуслимов.