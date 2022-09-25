Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил махачкалинцев с 165-летием города

«Сердечно поздравляю всех жителей и гостей нашей столицы с Днем города, со 165-летием Махачкалы! Этот юбилей – знаменательная дата и настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной город, гордится его богатой историей и самобытной культурой.

История нашего города, как и всего Дагестана, это, прежде всего, история его жителей, чьи трудовые и боевые подвиги играли важную роль в судьбе Отечества.

Нынешнее поколение махачкалинцев бережно хранит и преумножает богатый потенциал малой родины.

Вместе мы строим новое жилье, дороги и школы, благоустраиваем общественные пространства, развиваем промышленность и сельское хозяйство, передаем из поколения в поколение незыблемые традиции, обычаи и культуру наших предков.

Сегодня Махачкала –один из динамично развивающихся и перспективных городов нашей страны. Впереди у нас ещё много серьезных задач по благоустройству столицы. Я убежден, что совместными усилиями сделаем все возможное, чтобы комфорт и благополучие стали основой для жизни махачкалинцев.

В этот праздничный день от всей души желаю мира и процветания нашему прекрасному городу, крепкого здоровья, добра, новых свершений, счастья и благополучия. С праздником, с днём рождения Махачкала!», — говорится в тексте поздравления Председателя Правительства РД.