Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил иудеев Дагестана с праздником Песах

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«Уважаемые представители иудейской общины Дагестана! От всей души поздравляю вас с праздником Песах!

Этот праздник символизирует высокие нравственные ценности, стремление к свободе, добру и милосердию. В эти дни верующие обращаются к истокам культурного, духовного наследия иудаизма, которые основаны на вечных идеалах справедливости, миролюбия и терпимости, заботы о ближнем.

Дагестан – регион, в котором всегда в дружбе и добрососедстве жили представители многих народов и культур. Патриотизм и сплочённость граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют нашу многонациональную республику.

В этот праздничный день желаю всем последователям иудаизма крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, мира и добра!» — говорится в поздравительной телеграмме Председателя Правительства Дагестана.

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