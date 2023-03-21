Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил Героя России Рустама Мурадова с 50-летием

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил командующего войсками Восточного военного округа, Героя России, генерал-полковника Рустама Мурадова с 50-летним юбилеем.

«Уважаемый Рустам Усманович! Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Долгие годы усердной учебы и непростой службы закалили Ваш боевой дух, воспитали в Вас лучшие офицерские качества. На какие бы сложные направления не направляла бы Вас Родина, Вы везде проявляете мудрость и заботу о личном составе, отличающие настоящего командира, безупречную верность воинскому долгу, отвагу и безграничную любовь к родной стране.

Подразделения под Вашим управлением ежедневно доказывают, что способны выполнять самые сложнейшие задачи, надежно защищая интересы страны.

Рустам Усманович, вы уже вписали свое имя в историю не только нашей республики, но и всей нашей страны. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых выдающихся достижений на службе Родине!», — сказал Абдулмуслимов.