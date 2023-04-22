Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил Дербентский педагогический колледж со 100-летием

«Сегодня ГБПОУ РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г.Б. Казиахмедова» празднует 100-летие со дня образования.‌

Колледж прошел большой и славный путь, трепетно сохраняя и приумножая традиции, стал флагманом в деле воспитания и подготовки высококвалифицированных специалистов для развития региона.

За годы своего существования колледж выпустил более 25 тысяч специалистов, многие из которых прославили учреждение далеко за его пределами.

Это место, где рождаются учителя и воспитатели, где совершенствуются высококвалифицированные специалисты, где студенты получают глубокие теоретические знания, хорошую профессиональную подготовку, разносторонние практические навыки и умения, делают первые шаги в науку.

Отдельная благодарность всем ветеранам, трудившимся в учреждении на протяжении многих лет, внесшим достойный вклад в развитие региона. Нынешние педагоги стремятся сохранить высочайшую профессиональную планку, заданную предшественниками, при этом по-новаторски относятся к решению поставленных временем задач.

Желаю колледжу новых достижений, научного вдохновения, творческих успехов студентам и выпускникам, а преподавательскому составу воплощения в жизнь самых смелых идей и проектов!»- говорится в поздравлении

Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.