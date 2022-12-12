Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с Днём Конституции России

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«Дорогие дагестанцы!

Примите искренние поздравления с днем Конституции Российской Федерации!

Принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституцию Российской Федерации справедливо называют главным законом государства, ставшим прочным фундаментом демократического развития России.

Конституция определяет, что мы все ответственны за судьбу нашего Отечества. Следовать духу и букве основного закона — гражданский долг каждого нз нас.

В конечном счёте, именно от этого зависит стабильная работа государственного механизма, состояние экономики, социальной сферы и благополучие людей.

Желаю вам всегда жить в согласии с законом, достигать больших успехов во всех начинаниях и искренне гордиться принадлежностью к великой стране!» — говорится в поздравительной телеграмме Председателя Правительства РД А.М.Абдулмуслимова.

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