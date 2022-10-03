Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил архитекторов с профессиональным праздником

Оставить комментарий

Председатель Правительства Республики Дагестан поздравил архитекторов с профессиональным праздником. Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что архитекторы это люди, которые формируют облик городов, поселений, целых регионов.

«Создавая что-то неординарное, вы не только вносите вклад в увековечивание своего имени и приносите известность конкретным городам и странам, но и оставляете потомкам образец современного архитектурного творчества», — сказал Абдулмуслимов. В поздравлении премьер пожелал архитекторам, дизайнерам и проектировщикам гениальных мыслей и светлых идей.

Также читают:

Успейте отдать свой голос
Член Общественной палаты РД Ян Иванов: Я горд, что...
Бежавшие из колонии №2 в Дагестане задержаны
В регионе приступили к реализации пилотного проект...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.