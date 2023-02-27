Абдулмуслим Абдулмуслимов поставил правительству задачи по усилению сотрудничества с Азербайджаном

В ходе Оперштаба премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов подвел итоги поездки правительственной делегации в Азербайджанскую республику.

Он рассказал, в каких отраслях будет усилено сотрудничество в рамках «Плана мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества между Республикой Дагестан и Азербайджанской Республикой на 2023–2025 годы», подписанного на прошлой неделе.

«Особое внимание в нем уделяется развитию торгово-экономического взаимодействия и активизации привлечения инвестиций. Также предполагается сотрудничество в части развития транспортного коридора «Север-Юг», развития культурно-гуманитарных связей, взаимодействия в сфере АПК, усовершенствование обеспечивающей инфраструктуры для повышения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и Азербайджанской Республики», — рассказал Абдулмуслимов.

Соответствующие поручения по работе в указанных направлениях даны профильным органам власти.

Он также напомнил, что 21 февраля в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин говорил о планах России расширять перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.