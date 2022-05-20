Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Центр спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди

Находясь в Цумадинском районе с рабочим визитом, Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению Сергея Меликова посетил Центр спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди. В данное время происходит возведение объекта по поручению Президента России Владимира Путина. Кроме того, активное участие в возведении объекта принимал Абдулманап Нурмагомедов. В рамках визита Председатель Правительства РД выяснил, какие существуют проблемные вопросы при строительстве объекта , а также пообщался со спортсменами и поинтересовался их успехами. Более подробно о том, как устроен тренировочный процесс, гостям рассказал дагестанский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров. Важно, что изначально проект предполагал строительство большого спорткомплекса в селе Сельди, однако в связи с непригодностью земли к требованиям строительства, было решено перенести его в посёлок Дубки, а здесь построить объект поменьше.

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