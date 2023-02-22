Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил ТПП «Ханоба»

Председатель Правительства Республики Дагестан находится с рабочим визитом в Азербайджане. Здесь 21 февраля Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил логистический парк, расположенный на пограничном пункте «Самур».

Здесь премьер ознакомился с деятельностью погранично-пропускного пункта «Ханоба» на российско-азербайджанской границе. Проект поста состоит из трех составляющих, это режимная зона, сервисная зона и экспортно-импортный терминал. Строительство данного объекта было начато в 2020 году на территории Северного территориального главного таможенного управления.

По итогам визита были достигнуты договоренности совместного решения задач, способствующих дальнейшему развитию пунктов пропуска на границе России и Азербайджана.