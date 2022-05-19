Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил строящийся детский сад в селе Тинди

Абдулмуслим Абдулмуслимов проверил ход строительства детсада и работу ФАПа в селе Тинди. Председатель правительства проверил ход строительства дошкольного образовательного учреждения на 60 мест и работу местного фельдшерско-акушерского пункта.

Детский сад начали строить в 2020 году. По словам подрядчика, ремонт на объекте планируют полностью завершить в текущем году.

В целом Абдулмуслим Абдулмуслимов положительно оценил результаты проведённых работ, и поручил ускорить темпы строительства.

В фельдшерско-акушерском пункте Абдулмуслим Абдулмуслимов пообщался с врачами, которые приехали в село в рамках программы «Земский доктор». Медики поделились условиями работы и уверили главу кабмина, что всем довольны, в том числе и достойной заработной платой.